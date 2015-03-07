استشهاد صياد متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم

استشهد الصياد توفيق أبو ريالة، متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم السبت.

يذكر أنه في صباح اليوم، أصيب صياد بجراح واعتقل آخران بإطلاق الزوارق البحرية الإسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر غزة.

وأوضحت المصادر” إن الشاب توفيق سعيد أبو ريالة (25عامًا) أصيب بجراح متوسطة في بطنه، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية زميليه جهاد ووحيد السيد كسكين في العشرينات من عمرها.

وأشارت المصادر إلى أن الزورق الإسرائيلي صادر القارب “حسكة” الذي كان يقتات منها هؤلاء الصيادين.

وتتعرض قوارب الصيادين بشكل شبه يومي لمضايقات من زوارق الاحتلال المنتشرة على طول سواحل قطاع غزة، وينجم عن هذه المضايقات إصابات بصفوف الصيادين إلى جانب إلحاق أضرار مادية بقواربهم.