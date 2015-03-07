FDA توافق على استخدام عقار "أوبديفو" لعلاج سرطان الرئة المتأخر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على استخدام عقار أوبديفو"Opdivo" لعلاج الأشخاص المصابين بأحد أنواع سرطان الرئة الخطيرة والشائعة، والمعروفة بسرطان الرئة المتأخر ذى الخلايا غير الضئيلة " NSCLC".

ويحتوى عقار أوبديفو على المادة الفعالة نيفوليوماب "nivolumab"، ويوجد فى صورة ڤيال "زجاجة صغيرة بها بودرة يتم حلها" معدة للحقن عن طريق التنقيط الوريدى، وتم التصديق على هذا العقار للمرة الأولى فى شهر ديسمبر الماضى، وذلك لعلاج أحد أنواع سرطانات الجلد الخطيرة.

وتعتمد آلية هذا العقار على تثبيط أحد البروتينات المعروفة باسم "PD-1"، والذى يمنع الجهاز المناعى من مهاجمة الخلايا السرطانية، واشترط الباحثون خضوع المرضى لأحد أنواع العلاج الكيماوى المحتوى على البلاتين قبل تناول الأوبديفو.

وتم التأكد من فاعلية وآمان عقار "أوبديفو" عقب خضوع 272 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى:الإرهاق وضيق التنفس وآلام العضلات وتثبيط الشهية والكحة والغثيان والإمساك.

وتمتلك شركة "برينستون"، والتى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكية، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

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