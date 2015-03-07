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تأجيل قضية “مذبحة بورسعيد” وتغريم المتسبب بتأخير تقرير “مناديلو” الطبي ألف جنيه

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تأجيل قضية “مذبحة بورسعيد” وتغريم المتسبب بتأخير تقرير “مناديلو” الطبي ألف جنيه تأجيل قضية “مذبحة بورسعيد” وتغريم المتسبب بتأخير تقرير “مناديلو” الطبي ألف جنيه

صورة أرشيفية – مذبحة بورسعيد

 

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة اعلاميا “بمذبحة بورسعيد ” والتى راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي، والمتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 ، للغد لإستكمال مرافعة الدفاع.

وأمرت المحكمة بإستعجال تقرير المتهم محمد مناديلو ، وتغريم المتسبب فى تأخيره مبلغ ألف جنيه ويطلب مدير المستشفى الامراض النفسية والعصبية بجلسة يوم 9 مارس .

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ” الأولتراس ” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

 

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