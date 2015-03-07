فوز أحمد عبد الفتاح بمنصب نقيب الصيادلة بقنا

أعلن المستشار محمود مدنى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية، عن فوز أحمد عبدالفتاح النقيب بمقعد نقيب الصيادلة بعد حصوله على 342 صوتا فيما حصل منافسه محمود إسماعيل على 263 صوتا، وبلغ إجمالى من لهم حق التصويت 1431 صوتا، وبلغ إجمالى من أدلوا بأصواتهم 628 ناخبًا.

وأسفرت النتائج فى مجلس النقابة عن فوز كل من سعيد محمود حسين، وحصل على 593 صوتا، ومحمد حسن محمد 371 صوتا، ومدحت مكرم جورج 564 صوتا بعضوية النقابة فوق السن، كما فاز كل من محمد النادى وحصل على 341 صوتا ومهاب محمد كامل وحصل على 330 صوتا وجورج كمال كامل وحصل على 269 صوتا بعضوية النقابة تحت السن، والتى كان يتنافس عليها 11 مرشحا.