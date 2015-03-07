محافظ أسيوط يقرر مجازاة مهندسين بحى شرق لإهمالهم فى تنفيذ القوانين

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قراراً رقم 296 لسنة 2015م بمجازاة كل من صباح عبد الحميد سيد، مهندس تخطيط عمرانى بحى شرق مدينة أسيوط سابقاً وحالياً مهندس بمديرية الإسكان بدرحة كبير مهندسين، وحسن إبراهيم محمد مصطفى مهندس تخطيط عمرانى بحى شرق وحالياً مهندس بمديرية الطرق والنقل بدرجة ثانية، بخصم 3 أيام من راتب كل منهما لمخالفتهما القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى المنوط بهما.

كانت الإدراة العامة لشئون القانونية بمحافظة أسيوط قد قامت بالتحقيق مع المذكورين، بالإضافة إلى آمال رفعت سدراك مهندس تخطيط عمرانى بحى شرق بناءً على مذكرة النيابة الإدراية فى القضية رقم 712 لسنة 2014 ضد ما نسب إليهم من استخراج بيان الصلاحية لموقع من الناحية التخطيطية والإنشائية برقم 177 لسنة 2013م لقطعة أرض بشارع شحاتة رمضان بحى الوليدية، واستخرجت الرخصة رقم 133 لسنة 2013م بدون مشروع تقسيم معتمد من حى شرق مدينة أسيوط بالمخالفة للتعليمات، وهذا ما نسب للمذكور الأول "المهندسة صباح" ونسب إلى المذكور الثانى "المهندس حسن" أنه أهمل فى الإشراف على أعمال المخالفة الأولى ما ترتب عليه ترديها فى المخالفة المنسوبة إليها ونسب إلى المذكور الثالث "المهندسة أمال" الامتناع عن إصدار رخصة بناء لأحد المواطنين بذات الشارع والحى بدون مبرر رغم تقديمه المستندات المطلوبة، فى حين تم إصدار الرخصة السابقة محل الشكوى وانتهى التحقيق إلى مجازاة المذكورين الأول والثانى إدراياً وحفظ ما نسب إلى المذكور الثالث قطعياً لعدم المخالفة والتنبيه على الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط بإعمال وجه التعليمات نحو متابعة طلب الشاكى موضوع التحقيق فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد المحافظ أن المرحلة الحالية هى مرحلة العمل والعطاء لهذا الوطن العظيم، وأنه لا مكان للمقصرين بيننا ولابد من الحزم فى التعامل مع الأخطاء التى يرتكبها بعض المسئولين فى حق الدولة والمواطن.