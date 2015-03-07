أسطوانة البوتاجاز بـ70 جنيها فى القليوبية.. و"التموين": الحل خلال أيام

أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية على القضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز خلال أيام بعد وصول شاحنات إضافية لاستيعاب احتياجات المواطنين من البوتاجاز .

وأضاف جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية لـ"اليوم السابع" اليوم السبت، أن سبب عودة ظاهرة طوابير انتظار المواطنين أمام المستودعات للحصول على أسطوانة الغاز المنزلية، سيطرة البلطجية والخارجين عن القانون على جزء كبير من حصص المستودعات، فضلا عن تأخر وصول سيارات شركات البترول للمستودعات.

وأوضح جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والمباحث العامة فرضوا سيطرة كاملة على معظم المستودعات فضلا عن الاستعانة بشرطة النجدة خلال توزيع الأنابيب على المواطنين فى مدينة شبر الخيمة.

وأضاف جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن إجمالى الحصة المقررة للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز تبلغ 72 ألف أسطوانة يوميًا، إضافة إلى عشرة آلاف أسطوانة زيادة كدعم يتم صرفها بالكامل لمواجهة الأزمة لحين استقرار الأوضاع.

وكان سعر الأنبوبة بالسوق السوداء 70 جنيها بسبب سيطرة البلطجية والسريحة على حصص بعض المستودعات بالاتفاق مع أصحاب تلك المستودعات.

وأكد عدد من الأهالى أن الأزمة ترجع إلى حصول مزارع الدواجن على أسطوانات البوتاجاز فى حال عدم توفر الأسطوانات التجارية بالأسواق الأمر الذى يؤدى إلى أزمة طاحنة، واستغلال تجار السوق السوداء للأزمة.