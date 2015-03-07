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بالصور.. شباب يدشنون حملة "جيل يبنى مصر " بكفر الدوار لتجميل الشوارع

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دشن عدد من شباب كفر الدوار والبحيرة حملة "جيل بيبنى "، وذلك لتنفيذ أعمال تجديد وتنظيف وتجميل للشوارع والكبار الموجودة فى البحيرة وكفر الدوار، ونفذ أفراد الحملة أعمال تجميل ودهان لأحد الكبارى الكبرى فى كفر الدوار .

وقال حسن حداد، أحد أفراد الحملة، إنهم مجموعة من الشباب قاموا بتدشين حملة "جيل يبنى مصر "، وذلك لتنفيذ أعمال التجميل والتنظيف فى الشوارع والميادين، مشيراً إلى أنهم قاموا بتلوين كوبرى كفر الدوار مستخدمين ألوان ودهانات بسيطة أضفت شكلا وطابعا مميزا للكوبرى.

وأضاف عضو الحملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم يقومون بتلك الأعمال بالجهود الذاتية، مشيرا إلى أن الأهالى ساهموا فى الحملة وتبرعوا بمبالغ رمزية، وتابع: "الحملة تضم عددا من الشباب والبنات من أهالى البحيرة وكفر الدوار من بينهم أشرف هنداوى وزياد علام وأحمد السنهورى، بالإضافة إلى بوسى حبشى".

أحد أفراد الحملة خلال أعمال دهان الكبارى - 2015-03 - اليوم السابع
>أحد أفراد الحملة خلال أعمال دهان الكبارى

مشاركة من الشباب بنين وبنات فى الحملة - 2015-03 - اليوم السابع
>مشاركة من الشباب بنين وبنات فى الحملة

أحد الكبارى عقب أعمال الدهان - 2015-03 - اليوم السابع
>أحد الكبارى عقب أعمال الدهان

مشاركة نسائية فى أعمال الدهانات - 2015-03 - اليوم السابع
>مشاركة نسائية فى أعمال الدهانات

شباب الحملة خلال الاستعدادات لإعادة دهان أحد الكبارى - 2015-03 - اليوم السابع
>شباب الحملة خلال الاستعدادات لإعادة دهان أحد الكبارى

حملة جيل يبنى وطن تقوم بأعمال دهانات لإعادة تجميل أحد الكبارى - 2015-03 - اليوم السابع
>حملة جيل يبنى وطن تقوم بأعمال دهانات لإعادة تجميل أحد الكبارى

الشباب يساهمون فى إعادة تجميل الكبارى فى كفر الدوار- 2015-03 - اليوم السابع
>الشباب يساهمون فى إعادة تجميل الكبارى فى كفر الدوار

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