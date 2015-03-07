جامعة أسيوط تنظم ندوة "الثقافة فى صعيد مصر" لدعم التنوع الثقافى والابتكار

نظمت جامعة أسيوط ندوة "الثقافة فى صعيد مصر .. الواقع والمستقبل " بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية، فى إطار مشروع دعم التنوع الثقافى والابتكار فى مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والدكتور خالد عزب مدير قطاع البرامج والمشروعات بمكتبة الإسكندرية، ولفيف من أساتذة الجامعة والمثقفين بصعيد مصر والمهتمين برصد الواقع الثقافى به.

وخلال الجلسة الأولى، أوضح الدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، أن ما يحدث بمصر الآن من عملية تجريف ثقافى أدى إلى تراجع دورها فى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، وبالتالى لا يمكن عزل ما يحدث الآن عن ظاهرة التردى العام لمستوى الثقافة، مشيراً إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى الثقافة الوطنية الديمقراطية التى قامت عليها حضارات عظيمة، والتى كانت ومازالت هدفاً خارجياً متعمداً للتشويه والعبث.