توقف الدراسة بمدرستين ابتدائى بسبب تبادل إطلاق نار بين عائلتين فى سوهاج

توقفت العملية التعليمة بمدرستين ابتدائى بإدارة البلينا التعليمة فى سوهاج عقب تبادل إطلاق النار بكثافة بين عائلتين بناحية قرية برخيل دائرة مركز شرطة البلينا.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بالدفع بالقوات الأمنية بإشراف اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب للسيطرة على الموقف.

وأشارت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أن عملية إطلاق النار أسفرت عن توقف العملية التعليمة بمدرستى برخيل الإبتدائية وبرخيل الإبتدائية المشتركة وتم صرف التلاميذ والعاملين من أجل الحفاظ على أرواحهم.