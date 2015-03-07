أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توقف الدراسة بمدرستين ابتدائى بسبب تبادل إطلاق نار بين عائلتين فى سوهاج

Google+ Print
توقف الدراسة بمدرستين ابتدائى بسبب تبادل إطلاق نار بين عائلتين فى سوهاج توقف الدراسة بمدرستين ابتدائى بسبب تبادل إطلاق نار بين عائلتين فى سوهاج
توقفت العملية التعليمة بمدرستين ابتدائى بإدارة البلينا التعليمة فى سوهاج عقب تبادل إطلاق النار بكثافة بين عائلتين بناحية قرية برخيل دائرة مركز شرطة البلينا.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بالدفع بالقوات الأمنية بإشراف اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب للسيطرة على الموقف.

وأشارت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أن عملية إطلاق النار أسفرت عن توقف العملية التعليمة بمدرستى برخيل الإبتدائية وبرخيل الإبتدائية المشتركة وتم صرف التلاميذ والعاملين من أجل الحفاظ على أرواحهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365