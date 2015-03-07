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ليلى اسكندر ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير قريتين بالمحافظة

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ليلى اسكندر ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير قريتين بالمحافظة ليلى اسكندر ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير قريتين بالمحافظة
وصلت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى إلى محافظة الفيوم يرافقها المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، لافتتاح أعمال التطوير لقريتى قصر الباسل والسريرة بمركز إطسا والتى نفذتها جمعية الأرومان بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا".

وأكدت جمعية الأورمان فى بيان إعلامى لها، اليوم السبت، أن أعمال تطوير القريتين تأتى ضمن مبادرة قرية الأمل لتطوير القرى الأكثر احتياجا تحت رعاية الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع جمعيات أهلية عديدة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة نفذت فى القريتين العديد من أعمال التطوير منها استكمال مبانى وإعادة إعمار 70 منزلا، وتسليم 100 رأس ماشية، و15 مشروع قروض حسنة، و10 كراسى متحركة، و15 جهاز عرائس لليتيمات، و1000 بطانية، ومعرض ملابس جديدة لغير القادرين بـ 1500 قطعة ملابس، وإجراء 30 عملية ، و50 عملية قلب، وتسليم 5 أكشاك، وتوصيل 30 وصلة مياه شرب، وتوزيع 1000 علبة حلويات.

وأضاف بيان الجمعية، أن مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع، أنشأت فصول محو أمية، وأقامت قوافل توعية وطبية للكشف على الأطفال بالقرى، وأن مؤسسة رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، أجرت فحوصات لمرضى فيروس (c)، وأن مؤسسة المسلمانى الخيرية رفعت كفاءة المدرسة الابتدائية بقرية قصر الباسل، وأن أعمال التطوير تكلفت 5 ملايين جنيه.

كما أكدت الجمعية فى بيانها، أن وزارة الشباب، تعهدت بالبدء بالعمل على رفع كفاءة مراكز الشباب بكل قرى المبادرة بـ 50 قرية على مدار العام الجارى، وأنه جارى العمل على توفير فرص عمل وتدريب لشباب القرى من مركز التدريب الصناعى.

ويشارك شباب مبادرة "هنلونها" بإقامة كرنفال لأطفال القرى، كما ينظم شباب مؤسسة مرور كايرو الاحتفال.

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مصر 365

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