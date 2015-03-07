محافظة السويس تدرس إقامة مدافن صحية للنفايات الصناعية

ناقش اللواء العربى السروى محافظ السويس عددا من الموضوعات التى تتعلق بالاستثمار، منها إقامة مدفن صحى للنفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة بمنطقة وادى حجول، وطلب إحدى الشركات لتشغيل وصيانة المشروعات إقامة مدفن صحى لمعالجة النفايات الخطرة بمحافظة السويس.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة إقامة هذه المدافن ومدى ملائمتها للمكان والمنطقة فى ظل التوسعات الجديدة فى المشروعات الصناعية، كذلك يتم دراسة المخطط التفصيلى الخاص بالمنطقة الصناعية للصناعات المتوسطة بالطريق الدائرى بعتاقة.

وقررت اللجنة إنذار المشروعات غير الجادة، تمهيداً لسحبها وطرحها فى الفترة القادمة لاستثمارات جديدة يستفيد منها شعب السويس.