حبس إخوانى متهم بمحاولة اغتيال مدير مباحث البحيرة 15 يوماً

قرر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس نيابة دمنهور الكلية، حبس متهم بمحاولة اغتيال اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات .

ترجع أحداث الواقعة حينما اشتبه رجال المباحث المكلفين بحراسة مدير المباحث فى أحد الأفراد يقوم بتصوير الإستراحة، وبمجرد اقترابهم منه فر هاربا فقامت على الفور القوات بمطاردته حتى تمكنوا من القبض عليه على حدود مدينة دمنهور .

وتبين من الفحص أنه يدعى "عمر جمال عثمان هيبة" ومقيم بالصف جيزة، وبالاستعلام عنه تبين أنه من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، وبتطوير مناقشة المتهم فجر مفاجأة أنه كان مجندا مع أحد مديرى مباحث البحيرة السابقين ولديه خلفية كبيرة ومعلومات عن مكان استراحة مدير مباحث البحيرة.

وأضاف المتهم أنه تم تكليفة من قبل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية برصد تحركات مدير المباحث وزرع عبوة ناسفة بالاستراحة من أجل اغتيال مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مقابل 50 ألف جنيه.

أمر اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بتحرير محضر بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1512 جنح قسم دمنهور .

وبالعرض على النيابة العامة باشر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وبعد تحقيقات استغرقت 12 ساعة متصلة، اعترف المتهم بمحاولته الشروع فى قتل مدير مباحث البحيرة مقابل مبلغ مالى 50 ألف جنيه، أمرت بحبسه.