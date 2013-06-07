الخارجية الإيطالية تؤكد سلامة أحد الصحفيين المفقودين فى سوريا

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أن أحد الصحفيين الإيطاليين المفقودين فى سوريا اتصل بعائلته للمرة الأولى منذ اختفائه فى إبريل الماضى.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس، أن دومينكو كويريكو، (62 عاما)، المراسل الحربى لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، مازال حيا وتحدث إلى زوجته هاتفيا بشكل مقتضب، مضيفا أنه باق فى سوريا حتى الآن.

يشار إلى أن كويريكو يتمتع بخبرة طويلة بمناطق الحروب، حيث دخل سوريا فى السادس من إبريل الماضى عن طريق لبنان، وكان متجها إلى منطقة حمص عندما فقد فى التاسع من الشهر نفسه.