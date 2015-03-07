أدوريز.. صاحب أفضل رأس في الليجا خطر يهدد صدارة ريال مدريد

يطمح فريق ريال مدريد من خلال زيارته لملعب سان ماميس معقل خصمه أتلتيك بلباو لتجنب أي تعثر قد يحرمه من صدارة الدوري الإسباني، ويحطمه نفسيا قبل الكلاسيكو المرتقب امام برشلونة على ملعب كامب نو يوم 22 مارس المقبل.

يمر بلباو بموسم مترنح، إذ يحتل المركز العاشر في الليجا، وخرج من دور الـ32 بالدوري الأوروبي على يد تورينو الإيطالي، لكن معنوياته ارتفعت مؤخرا بتأهله لنهائي كأس الملك، كما أن الأجواء تكون مرعبة دوما في أكاديمية سان ماميس بسبب الجمهور المتعصب.

وإذا ما أراد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يتقي شر "أسود الباسك"، وأن يحمي عرين الحارس والقائد إيكر كاسياس، فيتعين عليه إبطال فاعلية ثلاثي الهجوم المكون من إيكر مونياين، وإنياكي ويليامز، والأخطر على الإطلاق، عاشق الشباك، أريتز أدوريز.

- أفضل بديل ليورينتي:

يمثل أدوريز عنصر الخبرة في خط هجوم المدرب إرنيستو فالفيردي بعد احتفاله مؤخرا بعيد ميلاده الـ34، وله عديد من تجارب اللعب في الليجا مع بلد الوليد ومايوركا وفالنسيا قبل أن يستقر بناديه الأصلي بلباو.

وعوض أدوريز بجدارة جماهير الفريق الأبيض والأحمر عن رحيل الهداف والمعشوق الأول فرناندو يورينتي بعد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، ليصبح ماكينة الأهداف القديمة-الجديدة.

أدوريز من ناشئي بلباو، ولعب للفريق الأول على ثلاث فترات تخللها إعارات لأندية أخرى، لكن أنجحها بالطبع هي الفترة الحالية التي بدأت من 2012، حيث سجل نحو 40 هدفا في 90 مباراة تقريبا.

ويمر أدوريز بأفضل فترات مسيرته الاحترافية بتسجيل 17 هدفا في 37 مباراة هذا الموسم، وهو أفضل معدل تهديفي له على الإطلاق، علما بأنه سجل الموسم الماضي بأكمله 18 هدفا.

- عقدة الريال:

ورغم تحسن أرقامه التهديفية بشكل رائع، يشكل ريال مدريد عقدة لأدوريز، إذ لم ينجح في هز شباكه خلال 8 مواجهات بقميص بلباو.

وسجل أدوريز هدفا واحدا فقط في شباك العملاق المدريدي، لكن كان بقميص فريقه الأسبق ريال مايوركا، وجاء من ضربة رأس كالمعتاد.

وغاب أدوريز عن لقاء الدور الأول بملعب سانتياجو برنابيو للإصابة، وتأثر بلباو بغيابه كثيرا، إذ خسر بخمسة أهداف نظيفة.

- أفضل رأس في الليجا:

لم يجد ريال مدريد في السنوات الأخيرة حلا فعالا للكرات الثابتة والأهداف العديدة التي مني بها مرماه من ضربات رأس، وهو السلاح الذي يجيده أدوريز ببراعة، بل يعد أحد الأفضل في تلك المهارة في تاريخ الليجا من واقع الأرقام.

ويعد أدوريز أكثر اللاعبين الحاليين تسجيلا لأهداف في الليجا من ضربات رأس منذ موسم 2008-2009 بمعدل 30 هدفا، ولا يتفوق عليه سوى سلفه يورينتي بـ31 هدفا، لكنه سجلها في 8 مواسم.

في المقابل سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة الريال 28 هدفا من رأسيات.

كما يعتبر أدوريز الأكثر تسديدا على المرمى من ضربات الرأس بـ86 رأسية، وهو رقم قياسي في آخر موسمين ونصف، مقابل 67 لكريستيانو، و61 لسرخيو راموس.

واستقبلت شباك الميرينجي في الليجا هذا الموسم 23 هدفا، منها 7 أهداف بالرأس، أي ثلث النسبة تقريبا، لكنه يعول هذه المرة على طول قامة رافائيل فاران وقوة التحام بيبي من أجل منع صاحب الرأس الذهبية من التسجيل الليلة.