إيقاف جوني إيفانز 6 مباريات وسيسيه 7 بسبب واقعة البصق

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إيقاف كل من جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد 6 مباريات وبابيس سيسيه مهاجم نيوكاسل 7 مباريات بعد واقعة البصق على بعضهما البعض خلال مباراة الفريقين.

وكان اللاعبان قد اشتبكا في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 1-0 منتصف الأسبوع الماضي إلا أن الحكم لم يرى الواقعة.

ولكن بعد مشاهدة فيديو المباراة أعلن الاتحاد الإنجليزي تورط اللاعبين في الواقعة مما استدعى لإيقافهما.

وعوقب إيفانز الذي أنكر الواقعة بالإيقاف لمدة 6 مباريات بعد ثبوت تورطه في الواقعة فيما عوقب سيسيه الذي اعترف وقبل العقوبة 7 مباريات بسبب تورطه مسبقا في حوادث عنف هذا الموسم.