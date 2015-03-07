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إيقاف جوني إيفانز 6 مباريات وسيسيه 7 بسبب واقعة البصق

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إيقاف جوني إيفانز 6 مباريات وسيسيه 7 بسبب واقعة البصق إيقاف جوني إيفانز 6 مباريات وسيسيه 7 بسبب واقعة البصق

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إيقاف كل من جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد 6 مباريات وبابيس سيسيه مهاجم نيوكاسل 7 مباريات بعد واقعة البصق على بعضهما البعض خلال مباراة الفريقين.

وكان اللاعبان قد اشتبكا في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 1-0 منتصف الأسبوع الماضي إلا أن الحكم لم يرى الواقعة.

ولكن بعد مشاهدة المباراة أعلن الاتحاد الإنجليزي تورط اللاعبين في الواقعة مما استدعى لإيقافهما.

وعوقب إيفانز الذي أنكر الواقعة بالإيقاف لمدة 6 مباريات بعد ثبوت تورطه في الواقعة فيما عوقب سيسيه الذي اعترف وقبل العقوبة 7 مباريات بسبب تورطه مسبقا في عنف هذا الموسم.

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فيديو اليوم السابع

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