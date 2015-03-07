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بالصور.. بدء مؤتمر معلمي الإنجليزية في مصر برعاية وزير التعليم بالإسماعيلية

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جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

بدأت، قبل قليل، فعاليات المؤتمر القومى لمعلمى اللغة الإنجليزية فى المدارس المصرية برعاية الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، وبحضور سرور إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية و150 معلمًا للغة الإنجليزية.

وقال محمود الكيلاني، المتحدث الرسمى باسم التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المؤتمرهو الأول من نوعه فى فى عهد الوزير الجديد ويتناول التحديات التى تواجه اللغة الإنجليزية وضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع النظم العالمية للتعليم فى ظل ما تعيشه مصر من مشروعات تنموية وأنفتاح على العالم وضرورة أعداد قواعد بشرية قادرة على التفاعل اللغوى والتعليمى مع تلك المشروعات وما تشهده مصر.

وأكد أن المؤتمر يتضمن عدد من المحاضرات المتعلقة بمهارات التعليم والتعلم للارتقاء بالمستوى التعليمى للمادة ويتضمن أعدا د أوراق عمل وتوصيات لعرضها على الوزير.

 

 

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

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