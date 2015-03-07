متهمو خلية السويس يقرأون خبر إقالة وزير الداخلية وأسبابه قبل بدء الجلسة

حرص المتهمون في قضيه إعادة محاكمه 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية قناة السويس الإرهابية والمتهمين فيها بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها بقراءة خبر إقاله وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم و أسباب تلك الإطاحه المنشور أمس في الجرائد التى نشرت الخبر قبل بدء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه نظر القضية.

و قام الزميل أسامة طلعت برفع الجريدة امام القفص الزجاجي و تثني للمتهمين أن يقرأوة الخبر والأسباب كما قاموا بمطالعة عدد الجريدة الصادر اليوم وأخبار الاجتماع لوزير الداخلية الجديد مع مساعديه بمجرد تولية الوزارة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين إرتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.