محافظ أسيوط يقرر مجازاة مهندسين بحي شرق لمخالفتهما القوانين

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قراراً رقم 296 اسنة 2015م بمجازاة كلاً من صباح عبد الحميد سيد مهندس تخطيط عمراني بحي شرق مدينة أسيوط سابقاً وحالياً مهندس بمديرية الإسكان بدرحة كبير مهندسين وحسن إبراهيم محمد مصطفى مهندس تخطيط عمراني بحي شرق وحالياً مهندس بمديرية الطرق والنقل بدرجة ثانية بخصم 3 أيام من راتب كل منهما لمخالفتهما القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي المنوط بهما.

كانت الإدراة العامة لشئون القانونية بمحافظة أسيوط قد قامت بالتحقيق مع المذكورين بالإضافة إلى آمال رفعت سدراك مهندس تخطيط عمراني بحي شرق بناءاً على مذكرة النيابة الإدراية في القضية رقم 712 لسنة 2014 ضد ما نسب إليهم من استخراج بيان الصلاحية لموقع من الناحية التخطيطية والإنشائية برقم 177 لسنة 2013م لقطعة أرض بشارع شحاته رمضان بحي الوليدية واستخرجت الرخصة رقم 133 لسنة 2013م بدون مشروع تقسيم معتمد من حي شرق مدينة أسيوط بالمخالفة للتعليمات وهذا ما نسب للمذكور الأول “المهندسة صباح” ونسب إلى المذكور الثاني “المهندس حسن” أنه أهمل في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المنسوبة إليها ونسب إلى المذكور الثالث “المهندسة أمال” الامتناع عن إصدار رخصة بناء لأحد المواطنين بذات الشارع والحي بدون مبرر رغم تقديمه المستندات المطلوبة في حين تم إصدار الرخصة السابقة محل الشكوى وأنتهى التحقيق إلى مجازاة المذكورين الأول والثاني إدراياً وحفظ ما نسب إلى المذكور الثالث قطعياً لعدم المخالفة والتنبيه على الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بإعمال وجه التعليمات نحو متابعة طلب الشاكي موضوع التحقيق في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

من جانبه، أكد المحافظ أن المرحلة الحالية هى مرحلة العمل والعطاء لهذا الوطن العظيم وأنه لا مكان للمقصرين بيننا ولابد من الحزم في التعامل مع الأخطاء التي يرتكبها بعض المسئولين في حق الدولة والمواطن.