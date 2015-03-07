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القوات العراقية المشتركة تبدأ عملية تحرير ناحية «العلم» بصلاح الدين

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القوات العراقية المشتركة تبدأ عملية تحرير ناحية «العلم» بصلاح الدين القوات العراقية المشتركة تبدأ عملية تحرير ناحية «العلم» بصلاح الدين

الجيش العراقي

هاجمت القوات العراقية المشتركة ناحية «العلم» بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم السبت، وشرعت في تحريرها من قبضة تنظيم «داعش الإرهابي وتم التمهيد للهجوم بقصف مواقع التنظيم في الناحية وتدمير عدد من السيارات المفخخة بالطرق المؤدية للعلم.

وقال مصدر امني بمحافظة صلاح الدين “القوات الأمنية بقيادة عمليات دجله وعمليات سامراء وصلاح الدين مدعومة بقوات «الحشد الشعبي» الشيعية ومقاتلى العشائر بدأت عملية عسكرية لتحرير «العلم» من أربعة محاور، وباسناد جوي من طيران الجيش العراقي”.

وكان وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان، زار منطقة العمليات في صلاح الدين شمالي العراق، أمس الجمعة، ورجح اقتحام ناحية العلم شرق تكريت اليوم، إذا ما تم استكمال تطهير الأراضي المحيطة بها وقال “القوات الأمنية حررت 120 كيلومترا مربعا من أراضي محور حمرين المحاذي لصلاح الدين ابتداء من منطقة سد العظيم وحمرين باتجاه حقول النفط شمال قرى حمرين”.

 

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