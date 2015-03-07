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مقتل والى"داعش" بالموصل فى غارة جوية و تواصل عملية تحرير الأنبار

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مقتل والى"داعش" بالموصل فى غارة جوية و تواصل عملية تحرير الأنبار مقتل والى"داعش" بالموصل فى غارة جوية و تواصل عملية تحرير الأنبار
قتل والى الموصل فى تنظيم(داعش)الإرهابى خلال غارة جوية استهدفت منطقة بشمال مدينة الموصل.. كما هرب 23 قياديا من التنظيم من المدينة نحو قضاء البعاج شمالى غربى العراق.

وقال مصدر كردى اليوم السبت إن طائرات التحالف الدولى استهدفت الليلة الماضية سيارة شاكر الحمدانى والى داعش بالموصل ، حيث قتل وعدد من حراسه الشخصيين المرافقين له.. مشيرا إلى أن الحمدانى ثانى والى للموصل يقتل فى قصف جوى للتحالف، فقد قتل فى نوفمبر الماضى الوالى رضوان الحمداني.

وذكرت مصادر محلية بالموصل أن قيادات داعش التى تحمل الجنسية اليمنية هربت من الموصل إلى قضاء البعاج القريب من الحدود العراقية مع سوريا.. فيما أعلنت حركة "الضباط الأحرار" العراقية فى الموصل اعتقال العديد من مسلحى داعش من الأجانب فى الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وفى الأنبار غربى العراق ، قال مصدر أمنى إن القوات الأمنية دخلت قرية "الكويشات" فى ناحية كرمة الفلوجة ، بعد هروب عناصر(داعش) من القرية تاركين أسلحتهم.. موضحا أن القوات المشتركة من الأمن العراقى مدعومة بالحشد الشعبى تمكنت من دخول قرية الكويشات
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