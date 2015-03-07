إصابة صياد فلسطينى واعتقال 2 ومصادرة قاربهم قبالة سواحل غزة

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطىء مدينة غزة مما أدى الى إصابة صياد واعتقال اثنين آخرين .

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين فى عرض بحر غزة مما أدى الى إصابة الشاب توفيق سعيد أبو ريالة (25عاما) بجراح متوسطة فى بطنه ، أضاف أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين جهاد ووحيد السيد فى العشرينات من العمر وصادرت القارب.

وتعتبر هذه الحادثة هى الثانية خلال اقل من إسبوع حيث أطلقت زوارق الاحتلال الخميس الماضى النار باتجاه الصيادين قبالة ساحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وأصابت اثنين من الصيادين واعتقلت ثلاثة آخرين .

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال ، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.

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