بدء اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين، بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى، وتستمر على مدى يومين، برئاسة الأردن ويمثلها المندوب الدائم لدى الجامعة العربية بشر الخصاونة، بعد تسلم بلاده الدورة الجديدة خلفا لموريتانيا.

ويبحث المندوبون الدائمون التحضير للدورة الوزارية للمجلس التى ستنعقد بعد غد الاثنين على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالأردن ناصر جودة، وتناقش تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحضير للقمة العربية، المقرر لها مدينة شرم الشيخ فى يومى 28 و29 مارس الجارى.

وتتضمن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة 28 بندا تتناول كافة قضايا العمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تعقد تحت عنوان "صيانة الأمن القومى العربى" باعتباره ركيزة أساسية للأمن الإقليمى، بهدف تعزيز التعاون العربى فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمن العربى وتهدد سيادة الدول واستقرارها بسبب التفشى السرطانى للكيانات الإرهابية.

كما يناقش مجلس الجامعة أيضا مستجدات القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تطورات على صعيد الصراع العربى- الإسرائيلى، والاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والجولان وما تبقى من أراض فى جنوب لبنان.

كما يناقش مجلس الجامعة العربية عدة بنود حول التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع فى ليبيا واليمن وسوريا وقضية الجزر الإماراتية ودعم السلام والاستقرار فى السودان والصومال وجزر القمر، بالإضافة إلى بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والدولى.

كما يتضمن جدول الاعمال بندا حول تطورات الاوضاع فى العراق وبحث سبل التصدى للإرهاب، خاصة فى ظل ما يقوم به تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويشمل جدول الأعمال كذلك قضايا التعاون العربى مع التجمعات العربية والإقليمية وفى مقدمتها التعاون العربى الافريقى والحوار العربى الأوروبى والتعاون مع روسيا والهند واليابان والصين وغيرها.

كما يناقش المجلس عددا من القضايا الإعلامية، منها ميثاق الشرف الإعلامى المحال من قبل وزراء الإعلام العرب لاعتماده، ومشروع توثيق ذاكرة الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها.