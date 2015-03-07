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الباييس: موافقة واشنطن على دور إيران فى العراق يقلق الدول العربية

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الباييس: موافقة واشنطن على دور إيران فى العراق يقلق الدول العربية الباييس: موافقة واشنطن على دور إيران فى العراق يقلق الدول العربية
علقت صحيفة الباييس الإسبانية على دور إيران فى الهجوم الذى تشنه القوات العراقية لاستعادة مدينة تكريت من تنظيم داعش والتحالف الأمريكى الإيرانى المثير للجدل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الدور "إيجابى" مما يخلق حالة من القلق فى الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وتعاملها مع التدخل الإيرانى ومع مخاوف إقليمية مثير للجدل، حيث إنه أصبح التعاون بينهما حول هذا الأمر "بشكل واضح"، ولذلك فإن الدول العربية من الطبيعى أن ينتابها حالة من القلق والتوتر حول التعاون الأمريكى الإيرانى فى العراق.

ونقلت الصحيفة قول وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر الذى أعرب عن أمله فى ألا يؤدى الهجوم على تكريت إلى إيقاظ شبح الفتنة الطائفية "المقيتة" فى العراق.

ومن جهته، أكد مايكل باربيرو الجنرال السابق فى الجيش الأمريكى الذى خدم فى العراق فى فترات مختلفة أن كلفة التغلغل الإيرانى بشكله الحالى فى العراق ستكون وخيمة على المدى البعيد بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على السيادة العراقية وعلى المنطقة عامة.

وشدد باربيرو على أن المصالح الأمريكية ستتعرض للخطر، فليس من مصلحة الولايات المتحدة تعزيز الوجود الإيرانى فى العراق الذى أصبح بالفعل قويا.

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