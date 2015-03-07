أنصار الحوثى يفرقون تظاهرات فى صنعاء ويعتقلون عدد من المشاركين

قامت اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتفريق مظاهرتين فى العاصمة صنعاء ومحافظة إب وسط اليمن بالقوة وأطلقت النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين كما أعتقلت عدد منهم .

ففى صنعاء تظاهر عدد من الناشطين والشباب ضد الحوثيين للمطالبة بالافراج عن المعتقلين لدى الجماعة وأعتدت عناصر الحوثيين على المتظاهرين وسط العاصمة وأعتقلت عددا منهم .

وفى محافظة إب تظاهر الآلاف من أبناء المحافظة تأييدا للرئيس اليمنى عبد رب منصور هادى وتنديدا للانقلاب الحوثى على الشرعية والمطالبة بمغادرة الحوثيين المحافظة وقامت عناصر الحوثيين بتفريق المظاهرة وأعتدت على المتظاهرين وأطلقت النار فى الهواء لتفريقهم ولم تحدث اصابات فيما أعتقلت 9 من المتظاهرين .

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