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الاتحاد الأوربى ينوى إرسال مساعدات لسوريا بقيمة 400 مليون يورو

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الاتحاد الأوربى ينوى إرسال مساعدات لسوريا بقيمة 400 مليون يورو الاتحاد الأوربى ينوى إرسال مساعدات لسوريا بقيمة 400 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبى أمس الخميس عن نيته فى إرسال مساعدات أخرى إلى سوريا وجيرانها بقيمة 400 مليون يورو.

وقال جوزيف مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية -فى بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية- "إن الأزمة السورية تعتبر الأكثر دراماتيكية على الصعيد الإنسانى على مدار العقد الأخير وإن المجتمع الدولى لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدى حيالها".

وأضاف باروسو أن المفوضية الأوروبية سوف توزع سلة شاملة من المساعدات الإنسانية وغير الإنسانية؛ بحشد 400 مليون يورو إضافية لسوريا ودول الجوار، لاسيما لبنان والأردن.

وتابع باروسو أن الدعم الإنسانى ليس إلا مسكنا، مؤكدا على ضرورة التوصل لحل سياسى للصراع بما يضمن إنهاء العنف الدائر.

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