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مسلحون يختطفون 31 مشتبه بأنهم جنائيون فى العراق

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مسلحون يختطفون 31 مشتبه بأنهم جنائيون فى العراق مسلحون يختطفون 31 مشتبه بأنهم جنائيون فى العراق
اختطف مسلحون يرتدون السواد بشكل كامل 31 رجلا شيعيا مشتبه بهم من مساكنهم شرقى بغداد فى هجوم وصف بأنه يستهدف المجرمين المشتبه بهم، حسبما أفاد مسؤولان.

وقال مسؤولان شرطيان إن عملية الخطف وقعت فى وقت مبكر من اليوم السبت حينما اقتحم المسلحون عدة منازل فى حى مدينة الصدر الشيعي. وقالا إن المسلحين أخذوا 31 رجلا ووضعوهم فى شاحنة وغادروا.

وقال المسؤولان الشرطيان إنهما يشتبهان بأن الرجال المخطوفين تورطوا فى الدعارة وأنشطة إجرامية، وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث للصحفيين.

وانخرطت بعض الميليشيات الشيعية فى هجمات ضد داعرات مشتبه بهن ومحال تبيع الخمور، وذلك كجزء من حملتها لفرض القوانين الإسلامية.
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