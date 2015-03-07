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الأردن تتسلم من موريتانيا رئاسة مجلس الجامعة العربية

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الأردن تتسلم من موريتانيا رئاسة مجلس الجامعة العربية الأردن تتسلم من موريتانيا رئاسة مجلس الجامعة العربية
تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة مجلس جامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم السبت، فى دورته ١٤٣، خلفا لدولة مرريتانيا.

وتسلم السفير الدكتور بشر الخصاونة، مندوب الأردن لدى ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، رئاسة مجلس الجامعة من السفير، ودادى ولد سيدى هيبه، سفير موريتانيا ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وبدأ منذ قليل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته الجديدة برئاسة الأردن وللتحضير للقمة العربية المقرر عقدها فى٢٨ مارس الجارى بشرم الشيخ.

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