مسجل خطر يذبح عاطلا قال له "أنت بتشبه عليا" داخل قهوة بعين شمس

أنهى مسجل خطر حياة عاطل ذبحا بمنطقة عين شمس بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما عندما قال المجنى عليه للمتهم "أنت بتشبه عليا"، وذلك أثناء جلوسه على مقهى بعين شمس وهو ما اعتبره المتهم إهانة فأخرج مطواة كانت بين طيات ملابسه وذبح بها المجنى عليه وسط حالة من الذهول بين رواد المقهى، تم القبض على المتهم وإحالته لنيابة عين شمس التى تولت التحقيق معه برئاسة المستشار محمد شفيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان المجنى عليه "صلاح.أ" جالسا على مقهى بمنطقة عين شمس وأثناء ذلك دخل المتهم "أحمد.ع" المقهى ونظر إلى المجنى عليه لفترة مما جعل المجنى عليه يقول له "أنت بتشبه عليا ولا أيه"، وهو الأمر الذى اعتبره المتهم إهانة له فحدثت مشادة كلامية أخرج على أثرها المتهم "مطواة" وطعنه فى عنقه طعنة نافذة أودت بحياته.