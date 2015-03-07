محامى "عمليات رابعة": بطلان تفريغ الأقراص المدمجة لعدم حلف الخبير اليمين

واصل المحامى محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين 31 و32 و33 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، دافعًا ببطلان كل أعمال الفحص التى إجريت على الأقراص المدمجة وأجهزة الكمبيوتر وتفريغ الحوارات والرسال لتخلف قيام الخبير بحلف اليمين القانونية .

وأكد الدفاع أن الأوراق تخلوا من أى دليل يؤكد قيام المتهمين الثلاثة برفع أى أخبار كاذبة، مضيفا أنه لا يوجد بريد الكترونى أو أوراق تخص المتهمين فى القضية، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تقدم لهيئة المحكمة أى بيان أو ورق يحمل اسم المتهمين، وأن البيان المقدم الخاص بأحد المتهمين هو بيان صادر عن هيئة شورى العلماء.

وتضم قائمة المتهمين: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين، وآخرون.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.