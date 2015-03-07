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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة بورسعيد" لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة بورسعيد" لجلسة الغد تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة بورسعيد" لجلسة الغد
أرجأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوى، والمتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012، للغد لاستكمال مرافعة الدفاع، وأمرت باستعجال تقرير المتهم محمد مناديلو، وتغريم المتسبب فى تأخيره مبلغ ألف جنيه، ويطلب مدير المستشفى الأمراض النفسية والعصبية بجلسة يوم 9 مارس.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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مصر 365