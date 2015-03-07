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تجديد حبس 5 طلاب من الإخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس 5 طلاب من الإخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس 5 طلاب من الإخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف


> قررت نيابة السويس، صباح اليوم السبت، تجديد حبس 5 طلاب من بينهم طالبين بجامعة الأزهر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لمشاركتهم فى تظاهرات الإخوان بالمحافظة واتهامهم بالتحريض على العنف.

كان ضباط الأمن الوطني بالسويس تمكنوا منذ شهر ضبط التهمين وذلك لإشتراكهم فى مظاهرات الإخوان واستهداف المنشآت الشرطية والتعدي على المنشآت الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصة أن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكه فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدي على سيارات الشرطة وسيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.

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