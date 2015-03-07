الدفاع بـ"مذبحة بورسعيد" يستشهد بـ"كارثة هيلزبره" ليثبت تقصير الشرطة

استشهد الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد" بواقعة مقتل عدد من مشجعى نادى ليفربول فى ثمانينيات القرن الماضى فى الواقعة المشهورة عالمياً بـ"كارثة هيلزبره"، ليثبت تقصير الشرطة فى الأحداث.

وخلال مرافعة المحامى "صفوت عبد الحميد" عن موكله المتهم السابع والثلاثين أشار إلى ما حدث فى مباراة ليفربول ونوتنجهام عام 1989، والتى أودت بحياة 96 مشجعاً من "ليفربول"، مدعياً بأن الشرطة حاولت فى البداية إخفاء إهمالها المؤدى للواقعة، وأنها حاولت تحميل المشجعين مسئولية الواقعة قبل أن تعود فيما بعد لتعتذر لجماهير ليفربول معترفة بتقصيرها.

وطالب القاضى من عضو هيئة الدفاع تقديم مستندات مُثبتة لما تقدم به، ليؤكد عضو الدفاع أن الواقعة وتداعياتها موثقة فى التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن "كارثة هيلزبره" حدثت فى يوم مباراة "ليفربول" و"نوتنجهام فورست" فى نصف نهائى كأس اارتحاد الإنجليزى لعام 1989 بـ"ملعب كارثة هيلزبره" الواقع بمدينة "شيفيلد الإنجليزية" وكان حصيلتها وفاة 96 شخصا من بينهم أطفال ونساء نتيجة للتدافع.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.