انقطاع الكهرباء أثناء سماع مرافعة دفاع متهمى قضية شيعة أبو مسلم

انقطع التيار الكهربائى بقاعة المحكمة بمعسكر الأمن المركزى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل القيادى الشيعى "حسن شحاتة" وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة".

جاء ذلك أثناء سماع المحكمة مرافعة دفاع المتهمين فى القضية، وبعد انتهاء دفاع المدعين بالحق المدنى من مرافعته، وبدء دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" مرافعته انقطع التيار الكهربائى، وطلب القاضى من الدفاع استكمال المرافعة.

كانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياتهم.