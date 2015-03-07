غدا.. "جنايات طنطا" تنظر أولى جلسات محاكمة 44 إخوانيا فى أعمال عنف

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور محمد على، وعضوية المستشارين محمود عبد العاطى ومحمد جمال شاور وعبد العاطى شعلة، وسكرتارية جمال جاويش غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة 44 إخوانيا فى القضية 643 لسنة 2014 والمقيدة برقم 1601 كلى والمتهمين فيها بالإتلاف والتجمهر والحرق العمد، وإثارة الشغب وحيازة منشورات من شأنها تكدير السلم العام ومواد مشتعلة الغرض منها إثارة الرعب والفزع فى نفوس المواطنين الآمنين.

كانت نيابة غرب طنطا برئاسة المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة أنشئت وأسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى رغم علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق هذه الأهداف مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واشتركوا وآخرين فى تجمهر مؤلف من 5 أشخاص من شأنها أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطة العامة فى أداء أعمالها حال حمل بعضهم أسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات ممن تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.