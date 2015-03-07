تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين فى قضية "خلية السويس الإرهابية" لـ18 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية قناة السويس الإرهابية والمتهمين فيها بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها لجلسة 18 أبريل، لعرض أحد المتهمين على مستشفى السجن وعلى النيابة تنفيذه وتقديم شهادة من مصلحة السجون بمكان احتجاز المتهم إبراهيم يحيى.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، فى مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.