محامى المدعين بالحق المدنى بـ"قتل شيعة أبو مسلم" يطلب إدخال مرسى كمتهم

طالب محامى المدعين بالحق المدنى فى قضية فتنة الشيعة من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور محمد السيسى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد فى محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التى وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة"، إدخال الرئيس الأسبق "محمد مرسى" فى الدعوى كمتهم لتوليه رئاسة البلاد.

وطلب كذلك إدخال الشيخ "محمد حسان" كمتهم بالقضية لسابقة حديثه عن التحريض على قتل الشيعة على حد قوله، والنائب السابق ممدوح إسماعيل الهارب خارج البلاد، واللواء لطفى عبد الموجود مدير أمن الجيزة الأسبق، لكونه منتميا لجماعة الإخوان ورؤية شهود الإثبات له داخل القرية قبل يوم الحادثة، وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة .

كانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياته.