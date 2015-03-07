وصول أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "رشوة موانئ بورسعيد"

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة كل من، فريد الديب وجميل سعيد ومحمد بهاء أبو شقة وعدد كبير من المحامين، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح تلك الشركة والترافع والدفاع عن المتهمين.

وقالت مصادر إن المحامى فريد الديب موكل للدفاع عن المتهم رئيس هيئة موانئ بورسعيد أحمد نجيب شرف وحضر المستشار جميل سعيد للترافع والدفاع عن المتهم الثانى محمد أحمد أبو العينين مستشار الهيئة، بينما حضر الدكتور محمد بهاء أبو شقة للترافع والدفاع عن المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقى مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق فى القضية، وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه.