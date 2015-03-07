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قاضى "غرفة عمليات رابعة" لـلدفاع: القضاء غير مسيس

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قاضى "غرفة عمليات رابعة" لـلدفاع: القضاء غير مسيس قاضى "غرفة عمليات رابعة" لـلدفاع: القضاء غير مسيس
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقال محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أكد انضمام بعض المتهمين لجماعة الإخوان عقب عزل الرئيس الاسبق محمد مرسى فى 3 يوليو فهذا غير منطقى، ومن يفعل ذلك يجب أن يحال إلى "السرايا الصفراء".

ووجه الدفاع لهيئة المحكمة تساؤلا مستعجبا: لماذا يؤجل الفصل فى بعض القضايا وتنتظر صدور أحكام فى أوقات معينة ولصالح من وهنا اعترض رئيس المحكمة، مؤكدا أن القضاء غير "مسيس".

ودفع "عبد الفتاح" ببطلان تحريات الأمن الوطنى وأقوال مجريها لعدم نشر قرار وزير الداخلية بشأن إنشاء الجهاز فى الجريدة الرسمية.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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مصر 365