دراسة أمريكية: استنشاق هرمون الحب يساعد فى تقليل السعرات الحرارية

فى دراسة جديدة من نوعها، كشف الباحثون إمكانية هرمون الحب المطور معمليا، والذى يعرف باسم "الأوكسيتوسين"، مساعدة الرجال على تناول سعرات حرارية أقل.

فقد لوحظ أن هرمون "الأوكسيتوسين" المأخوذ فى صورة رذاذ للأنف، يعمل على تخفيض السعرات الحرارية المتناولة بين الرجال فى وجبة الإفطار لاحقا، سواء كانوا يتمتعون بوزن معتدل أو يعانون من زيادة فى الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن "الأوكسيتوسين" يعمل على تحسين التدابير الأيضية، مثل: الحساسية للأنسولين، والتى تعزز قدرة الجسم على استقرار مستوى السكر فى الدم.

فقد تمت الموافقة على تصنيع رذاذ الأنف "الأوكسيتوسين" المصنع من قبل شركة "نوفاريتس" للصناعات الدوائية فى أوروبا، ولكن ليس فى الولايات المتحدة، باعتباره عقارا عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن فى صورة عقار "بيتوسين".

فقد أظهرت البيانات أن الرجال المشاركين فى الدراسة قد تناولوا فى المتوسط 122 سعرا حراريا أقل ونحو 9 جرامات أقل من الدهون فى الواجبة الواحدة، بعد تلقيهم جرعة من رذاذ بالأنف من هرمون "الأوكسيتوسين"، مقارنة بعقار وهمى، حيث أسهم هرمون الحب فى زيادة استخدام الجسم للدهون كوقود لتوليد الطاقة.

وقالت إليزابيث بوسطن لوسن أستاذ مساعد فى كلية الطب جامعة "هارفورد" لا توجد أية آثار جانبية خطيرة أو اختلاف فى الآثار الجانبية بين هرمون "الأوكسيتوسين" والعقار الوهمى.

وعلى الرغم من عدم توصل الباحثون لأى تأثير لهرمون "الأوكسيتوسين" على الشهية أو تنظيمها، إلا أن الباحثين لاحظوا تراجعا فى معدلات استهلاك السعرات الحرارية بفضل هذا الهرمون الذى ما يزال غير واضحا.