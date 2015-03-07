أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قلة النوم تعرضك للإصابة بالسمنة والسكر

Google+ Print
قلة النوم تعرضك للإصابة بالسمنة والسكر قلة النوم تعرضك للإصابة بالسمنة والسكر
كشفت دراسة جديدة ارتباط نقص النوم بزيادة خطر التعرض للسمنة، وأظهرت أن نقصان 30 دقيقة فقط من مدة النوم خلال الليل، يمكن أن يؤدى لاضطراب وتعطيل عملية التمثيل الغذائى الخاصة بك.

زيادة خطر الإصابة بالسكر مع قلة النوم


>وفقًا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى، قاد الدراسة باحثون من كلية طب وايل كورنيل فى الدوحة بقطر، وأوضحت النتائج أن نقصان مدة النوم خلال الليالى المختلفة يمكن أن يؤدى فى النهاية وعلى المدى الطويل إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بمقدار 72% مقارنة بمن ينامون بشكل كاف.

نقص النوم يزيد من اضطراب التمثيل الغذائى


>يقول بروفيسور شهراد طاهرى قائد الدراسة والأستاذ بالجامعة، إن النوم يمكن أن يؤثر كثيرًا فى الوزن، لأنه يؤثر فى مستويات الهرمونات المختلفة فى الجسم، والتى تتحكم فى عمليات التمثيل الغذائى، ويضيف إن العديد من الدراسات التى تمت خلال العقد الأخير أوضحت خطر نقصان النوم على اضطراب عملية التمثيل الغذائى.

زيادة خطر الإصابة بالسكر مع قلة النوم


>شملت الدراسة 522 مريضًا تم تشخيصهم حديثًا بمرض السكر من النوع الثانى، ويسيرون على النظام الغذائى والرياضى دون استخدام الأدوية، وكشفوا أن نقص النوم على مدى 6 أشهر تسبب لهم فى عدم السيطرة على مستويات السكر فى الدم، وزيادة مقاومة الأنسولين وزيادة أوزانهم.

ومن المقرر استعراض هذه النتائج الجديد فى مؤتمر الجمعية العالمية للغدد الصماء فى سان دييجو فى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

الموضوعات المتعلقة:


>سمنة المرأة الحامل تجعلها عرضة للإصابة بالسكر والضغط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365