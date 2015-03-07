قلة النوم تعرضك للإصابة بالسمنة والسكر

زيادة خطر الإصابة بالسكر مع قلة النوم

نقص النوم يزيد من اضطراب التمثيل الغذائى

زيادة خطر الإصابة بالسكر مع قلة النوم

كشفت دراسة جديدة ارتباط نقص النوم بزيادة خطر التعرض للسمنة، وأظهرت أن نقصان 30 دقيقة فقط من مدة النوم خلال الليل، يمكن أن يؤدى لاضطراب وتعطيل عملية التمثيل الغذائى الخاصة بك.>وفقًا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى، قاد الدراسة باحثون من كلية طب وايل كورنيل فى الدوحة بقطر، وأوضحت النتائج أن نقصان مدة النوم خلال الليالى المختلفة يمكن أن يؤدى فى النهاية وعلى المدى الطويل إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بمقدار 72% مقارنة بمن ينامون بشكل كاف.>يقول بروفيسور شهراد طاهرى قائد الدراسة والأستاذ بالجامعة، إن النوم يمكن أن يؤثر كثيرًا فى الوزن، لأنه يؤثر فى مستويات الهرمونات المختلفة فى الجسم، والتى تتحكم فى عمليات التمثيل الغذائى، ويضيف إن العديد من الدراسات التى تمت خلال العقد الأخير أوضحت خطر نقصان النوم على اضطراب عملية التمثيل الغذائى.>شملت الدراسة 522 مريضًا تم تشخيصهم حديثًا بمرض السكر من النوع الثانى، ويسيرون على النظام الغذائى والرياضى دون استخدام الأدوية، وكشفوا أن نقص النوم على مدى 6 أشهر تسبب لهم فى عدم السيطرة على مستويات السكر فى الدم، وزيادة مقاومة الأنسولين وزيادة أوزانهم.

ومن المقرر استعراض هذه النتائج الجديد فى مؤتمر الجمعية العالمية للغدد الصماء فى سان دييجو فى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

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