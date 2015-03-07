بالفيديو.. كرنفال لحركة تمرد بالمراكب النيلية للترويج لمؤتمر شرم الشيخ

انطلقت عدة مراكب نيلية - ما بين كوبرى قصر النيل وكوبرى أكتوبر - فى مسيرة ينظمها أعضاء حملة تمرد، منذ قليل، للترويج لمؤتمر مارس الاقتصادى، ودعوة المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فى القمة الاقتصادية وتوصيل رسالة بأن الوضع فى مصر مستقر.

حملة المراكب بانرات مكتوبا عليها "نشارك وندعم مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى، حزب الحركة الشعبية العربية من التمرد إلى البناء"، ورفع أعضاء تمرد الأعلام المصرية، وإذاعة الأغانى الوطنية.

وفى سياق متصل، قال مصطفى السويسى، القيادى فى حزب الحركة الشعبية العربية، إن تلك الفعالية تأتى ضمن فعاليات الحزب لدعم المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده يوم 13 وحتى 15 مارس، وتأتى فى إطار إيمان الحزب بأهداف ثورتى 25 يناير 30 يونيو، مشيراً إلى أن فكرة الاستقلال الوطنى لن تتحقق إلا بوجود اقتصاد قوى وهذا ما نرجوه من المؤتمر الاقتصادى .

وأضاف "السويسى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصريين يعولون على نجاح المؤتمر الاقتصادى، ويبنون عليه آمالا كبيرة، لأنه بمثابة انتعاش للاقتصاد المصرى، ونحن على ثقة تامة بنجاح المؤتمر ونأمل فى تحقيق استثمارات جيدة على عكس النظام البائد "مبارك"، ونأمل أن يجلب المؤتمر استثمارات استراتيجية فى كافة المجالات لتحقق انتعاش اقتصادى لكل طوائف الشعب المصرى دون اقتصاره على فئة رجال الأعمال فقط.

بدوره قال رامى صلاح، عضو الهيئة العليا للحزب، ومسئول قطاع حزب "تمرد" بمحافظة القاهرة، إن الحزب بدأ فى تنظيم أولى فعالياته الميدانية لدعم المؤتمر الاقتصادى وندعو الشعب المصرى بأكمله للمشاركة فى دعم المؤتمر الأقتصادى، وتم اختيار النيل لأنه يعبر عن الأصالة والعراقة للشعب المصرى، لافتا إلى أن الفترة القادمة تحتاج دعم مؤسسات الدولة ضد الإرهاب.