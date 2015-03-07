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"الصحة": الانتهاء من تطوير 5200 وحدة لطب الأسرة فى 2017

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"الصحة": الانتهاء من تطوير 5200 وحدة لطب الأسرة فى 2017 "الصحة": الانتهاء من تطوير 5200 وحدة لطب الأسرة فى 2017
أكد الدكتور عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن الوزارة ستنتهى من تطوير 5200 وحدة أساسية بـ27 محافظة بنهاية 2017 .

وأضاف لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح وزير الصحة للقافلة الطبية، بمساكن الأولى بالرعاية بـ 6 أكتوبر، اليوم السبت، أن الوزارة تجرى حاليًا تطوير 2650 وحدة ما بين تطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد.

وأوضح رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أنه يتم سنويا تطوير 350 وحدة لطب الأسرة، مؤكدا أن وحدات طب الأسرة تعمل على تقليل انتشار الأمراض المزمنة من خلال معرفة الخرائط الصحية والمرضية فى المحافظات وتحديد طرق التعامل معها.


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"الصحة": تفعيل وحدات طب الأسرة يحد من انتشار الأمراض المزمنة
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