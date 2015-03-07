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محكمة إيرانية تقرر إلقاء ماء نار على عين شخص أفقد آخر بصره

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محكمة إيرانية تقرر إلقاء ماء نار على عين شخص أفقد آخر بصره محكمة إيرانية تقرر إلقاء ماء نار على عين شخص أفقد آخر بصره
نفذ النظام القضائى فى إيران القصاص فى رجل تسبب فى فقدان رجل آخر للبصر، عن طريق إلقاء حمض"ماء نار" على العين اليسرى للمحكوم عليه حسب ما أوردت وكالة أنباء تسنيم.

وتعود وقائع القصة إلى عام 2009 عندما أوكلت الزوجة إلى المتهم مهمة إلقاء "ماء نار" على زوجها فى مدينة قم، ما أدى لإصابته بالعمى. ونفذ الحكم القضائى الصادر بحقه بحرق عينه اليسرى بالحمض فى سجن رجايى شهر، فى حين أرجأت عملية حرق العين اليمنى بناء على طلب الرجل الذى فقد بصره.

فى عقوبة نددت منظمة العفو الدولية، أمنستى بالقصاص، وعلى لسان الباحثة المختصة بالشأن الإيرانى، راحة بحرينى: "هذه العقوبة تكشف الوحشية المطلقة للنظام القضائى بإيران، وتؤكد التجاهل الصادم للسلطات الإيرانية للأسس الإنسانية."


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