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وزير الصحة: قافلة الأسر الأولى بالرعاية فى 6 أكتوبر تخدم 25 ألف مواطن

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وزير الصحة: قافلة الأسر الأولى بالرعاية فى 6 أكتوبر تخدم 25 ألف مواطن وزير الصحة: قافلة الأسر الأولى بالرعاية فى 6 أكتوبر تخدم 25 ألف مواطن
قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة إن قافلة الأسر الاولى بالرعاية بـ6 أكتوبر تتكون من 68 فردًا منهم 12 طبيبًا و12 ممرضة، و7 صيادلة، وموظف، لخدمات العلاج على نفقة الدولة، ومتخصصين للمعامل، مشيرا إلى أن القافلة تخدم 25 ألف مواطن.

وأضاف وزير الصحة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" على هامش تفقده لوحدة طب الأسرة بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر اليوم، أن القوافل الطبية لها دور هام فى تقديم الرعاية الطبية للأسر الفقيرة.

وأشار الدكتور عادل عدوى إلى ضرورة حَصْر المناطق المحرومة من الخدمات العلاجية، وإرسال قوافل طبية لها فى كافة التخصصات، مؤكّدًا أن طب الأسرة يقضى على الأمراض المزمنة، كما وجّه بضرورة استمرار القافلة الطبية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية وتوقيع الكشف الطبى حتى يوم الثلاثاء المقبل بدلا من إنهاء عملها غدا.

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