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قاضى "مذبحة استاد بورسعيد" معاتباً عضو الدفاع: "المحكمة أدب"

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قاضى "مذبحة استاد بورسعيد" معاتباً عضو الدفاع: "المحكمة أدب" قاضى "مذبحة استاد بورسعيد" معاتباً عضو الدفاع: "المحكمة أدب"
عاتب المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس هيئة محكمة جنايات بورسعيد التى تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامى "أشرف العزبى" على تلفظه ببعض الألفاظ والمصطلحات قائلا، "المحكمة أدب".

جاء ذلك أثناء مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس والثلاثين "عمرو نصر" عندما قال "العزبى" إن البعض يدفن رأسه فى الرمال ويضع رأسه تحت قدميه، لاتهام المدينة الباسلة دون التوصل للجانى الحقيقى، ليتدخل القاضى قائلاً، بأن للمحكمة أدب وأن على الجميع أن يعف لسانه عن التلفظ بمثل تلك المصطلحات فيها، مشيراً إلى أن المرافعة فى هذا الجزء ابتعدت عن سرد الدفوع القانونية .

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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مصر 365