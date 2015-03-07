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بدء سماع مرافعة دفاع المتهمين بقتل شيعة أبو مسلم

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بدء سماع مرافعة دفاع المتهمين بقتل شيعة أبو مسلم بدء سماع مرافعة دفاع المتهمين بقتل شيعة أبو مسلم
بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور محمد السيسى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم السبت نظر محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التى وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة"، وتستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين.

وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وحضر عدد كبير من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تبين تغيب المتهم الأول "حمدى محمد بريك"، كما تبين تغيب المتهم الخامس، وبدأ دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" مرافعته أمام المحكمة.

كانت جهات التحقيق أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياته.

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مصر 365

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