القبض على زوجة تركت منزلها وأقامت مع عشيقها بالخصوص

اتهم سائق زوجته بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الأشخاص بمدينة الخصوص، وأنها هربت من منزل الزوجية، لتقيم معه فى منزله، حيث تم ضبط الزوجة والعشيق وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى بتلقيه بلاغا من المدعو "على.ع" 40 سنة سائق، يفيد بقيام زوجته المدعوة "ع.م" 32 ربة منزل بترك المنزل منذ ثلاثة شهور وأن هناك علاقة آثمة بينها وبين شخص يدعى "صلاح.م" 31 عاما سائق وبالانتقال لمنزل الأخير تم ضبطهما.

وبمواجهتها أقرت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فقامت على أثرها بترك منزل الزوجية، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1344 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015 جار العرض على النيابة العامة.

>