أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على زوجة تركت منزلها وأقامت مع عشيقها بالخصوص

Google+ Print
القبض على زوجة تركت منزلها وأقامت مع عشيقها بالخصوص القبض على زوجة تركت منزلها وأقامت مع عشيقها بالخصوص
اتهم سائق زوجته بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الأشخاص بمدينة الخصوص، وأنها هربت من منزل الزوجية، لتقيم معه فى منزله، حيث تم ضبط الزوجة والعشيق وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى بتلقيه بلاغا من المدعو "على.ع" 40 سنة سائق، يفيد بقيام زوجته المدعوة "ع.م" 32 ربة منزل بترك المنزل منذ ثلاثة شهور وأن هناك علاقة آثمة بينها وبين شخص يدعى "صلاح.م" 31 عاما سائق وبالانتقال لمنزل الأخير تم ضبطهما.

وبمواجهتها أقرت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فقامت على أثرها بترك منزل الزوجية، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1344 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015 جار العرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365