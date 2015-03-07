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سائقان ناجيان من حادث أتوبيس الشروق: لم نعرف أن هناك قطارا يمر بمنطقة الواقعة

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سائقان ناجيان من حادث أتوبيس الشروق: لم نعرف أن هناك قطارا يمر بمنطقة الواقعة سائقان ناجيان من حادث أتوبيس الشروق: لم نعرف أن هناك قطارا يمر بمنطقة الواقعة
تواصل نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، اليوم السبت، التحقيق فى حادث تصادم أتوبيس رحلات مدرسة بالشروق مع قطار، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، حيث أمرت النيابة بالاستعلام من وزارة النقل عن وجود مزلقان بتلك المنطقة من عدمه، وكذلك الاستعلام من رئيس جهاز مدينة الشروق عن وجود ترخيص صادر لعمل مزلقان بتلك المنطقة.

وأمرت النيابة باستدعاء سائق القطار الذى اصطدم بأتوبيس المدارس لسؤاله عن الواقعة، والاستعلام بوجود ترخيص لمزرعة "ميمو" التى كانت الرحلة قادمة لها بمدينة الشروق كما انتقل فريق من النيابة اليوم السبت لمعاينة القطار.

وكان فريق من نيابة القاهرة الجديدة قد انتقل أمس الجمعة إلى مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة، وتبين من مناظرة الجثة أن سائق الأتوبيس انفصلت رأسه عن جسده، كما انتقلت النيابة للمركز الطبى العالمى لاستكمال الاستماع للمصابين وعددهم 26 مصاباً.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الرحلة كان بها 3 أتوبيسات عبر الطريق 2 منها واصطدم الثالث بالقطار، حيث تبين من أقوال سائقى الأتوبيس عن مفاجأة، وهو أنهما لم يعرفا أن هناك قطارا يمر بتلك المنطقة، فهما ظنا أنه طريق عبور عادى وليس به قطار، وهو ما جعلهم يعبران دون الالتفات إلى القطار.

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مصر 365