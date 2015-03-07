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دفاع بـ"مذبحة بورسعيد" يربط عدم حضور مجلس إدارة الأهلى المباراة والأحداث

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دفاع بـ"مذبحة بورسعيد" يربط عدم حضور مجلس إدارة الأهلى المباراة والأحداث دفاع بـ"مذبحة بورسعيد" يربط عدم حضور مجلس إدارة الأهلى المباراة والأحداث
دفع المحامى أشرف العزبى عضو الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد" فى مرافعته عن المتهم "عمرو نصر" بوجود رابط بين عدم حضور أى من أفراد مجلس إدارة النادى الأهلى للمباراة ووقوع الأحداث، مضيفاً أن ذلك يٌعد سابقة تاريخية، وأحداث الواقعة.

وتابع العزبى متسائلاً باستنكار عن المسئول عن إرسال هؤلاء الشباب – قاصداً ألتراس أهلاوى – بهذه اللافتة فى إشارة منه للافتة "بلد البالة" الشهيرة ليصلوا بها إلى بورسعيد ليحدث ما حدث.

واختتم "العزبى" مرافعته ملتمساً البراءة لموكله، لافتاً للمشاكل العائلية التى أحاطت بالمتهمين وأسرهم بسبب وجودهم بالسجن طول هذه الفترة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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مصر 365