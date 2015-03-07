بدء جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين فى قضية "خلية السويس الإرهابية"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية قناة السويس الإرهابية والمتهمين فيها بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها.

وتبين للمحكمة حضور محامٍ واحد فقط بالجلسة، وأن باقى المحامين لم يحضروا الجلسة نتيجه وجودهم فى جلسات أخرى فى وادى النطرون, وتبين اعتذار محسن بهنسى المحامى لمرضه ووجوده فى المستشفى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

وذكر أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، فى مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.